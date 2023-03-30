GO SMART Award由全球智慧城市聯盟主辦，今年共有來自4大洲、11個國家、19個城市共43件優秀專案參賽，其中新北市高風險家庭整合型安全網-危機預警管理系統，運用科技智能開發風險計算機，做為高風險家庭危機預警，以提前保護、因應風險兒少，獲得最後決賽5項優勝專案之一。

新北市於2011年實施高風險家庭整合型安全網，由當時副市長侯友宜親自督軍，召集社政、衛政、勞政、警政、教育、民政、原民等相關局處，定期召開會報，以公私協力方式協助弱勢及危機兒少家庭，實施以來已受理超過11萬通報案件，派案超過17萬案次，關懷服務逾20萬人次。

為精進及創新服務模式，2019年更開發出「新北市高風險家庭危機預警管理系統」，藉由148萬筆資料大數據分析，探究脆弱家庭因子及樣貌，盤點熱點區域，建立預警模型，開發風險計算機，讓一線社工服務更智慧到位。

社會局長張錦麗從代表全球智慧城市聯盟主席蔣萬安手中接過優勝獎牌，她表示，侯市長秉持「以民為天」的精神，要求市府各局處和同仁，要以「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」做為施政方針，打造一個智慧服務、安居樂業的幸福城市，非常感謝評審及主辦單位看到新北市的努力。

張錦麗說，每一個高風險個案都是獨一無二的，透過資料的比對和分析，仍能從中梳理出相關脈絡，做為風險指標和預警，這也是大數據與社會福利跨域合作的可貴之處。