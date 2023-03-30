行政院會30日拍板通過財政部擬具的《貨物稅條例》修正草案，針對現行新購節能家電每台最高減免2000元措施，原先將在6月14日到期，未來將延長2年，到2025年6月14日止。

行政院會30日拍板通過財政部擬具的《貨物稅條例》修正草案。（黃婉婷攝）

財政部指出，修正重點兩大點，首先是續延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機（以下合稱節能電器）非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅2000元，實施期間2年至2025年6月14日。

財政部說，第二，刪除逾期繳納貨物稅加徵滯納金計徵方式及逾繳納期限30日仍未繳納者移送強制執行等規定，回歸稅捐稽徵法第20條規定辦理。

財政部說明，為達成節能減碳綠色消費政策目標，貨物稅條例第11條之1規定，自2019年6月15日起購買節能電器可申請退還減徵貨物稅實施期間2年至2021年6月14日；2021年5月26日修正展延實施期間至2023年6月14日止。

財政部統計，截至2月底止，已退還減徵節能電器約749萬台，減徵稅額約124億元，創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔。惟據經濟部評估，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25％，為持續鼓勵民眾購買節能電器並帶動電器產業轉型發展，參採經濟部意見，擬續延長本條例第11條之1購買節能電器退還減徵貨物稅規定實施期間2年至2025年6月14日。

財政部表示，上述修正草案行政院將核轉立法院審議，未來將會同經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通，期早日完成修法。

行政院長陳建仁表示，該措施實施至今能節省電費支出，又創造節電效應，除了節能減碳之外，對社會經濟亦有相當大效益。他說，該項退稅加上經濟部購買能源效率分級標示一級的冷氣、冰箱，家戶均可申請每台最高補助3000元，最多可以領到5000元。