我國也推動塑膠容器添加再生料比率目標，盼從2020年的6萬噸、2025年盼達13.5萬噸。（林良齊攝）

我國也推動塑膠容器添加再生料比率目標，盼從2020年的6萬噸、2025年盼達13.5萬噸。（林良齊攝）

因應日益嚴重的塑膠汙染，國際已採取多項行動，我國也推動塑膠容器添加再生料比率目標，盼從2020年的6萬噸、2025年盼達13.5萬噸，但有業者直言，添加再生料後的成本增加2成5至3成之間，呼籲政府應盡速公告添加再生料的優惠清除處理費率外，也應納入公部門綠色採購的範圍內。

環保署推動產業於包裝摻配塑膠再生料使用比率達25％、2030年再生料使用比達30％，推測2025年再生料要提高至13.5萬噸，環保署今天邀請花王、耐斯等企業出席響應，盼減少原生物料使用，邁向資源循環零廢棄。

環保署廢棄物管理處科長蔣震彥表示，國內塑膠產業仰賴進石化資源，盼透過增加再生料使用，減少原生資源消耗，提升資源自主性，也訂定推動塑膠容器添加再生料比例目標，並透過再生料平台、研擬管理制度及發布相關作業要點等達到目標，目前預估2025年塑膠再生料使用量可增加約7.5萬公噸、減碳效益約達15萬公噸。

花王公司採購部部長吳孟娟說，花王盼達到零廢棄目標，致力倡議減塑，也希望增加再生料使用，但希望政府應夠簡化查證程序及優惠費率等配套措施，才能加速推動；耐斯企業生產部協理許輝煌則說，目前採用再生料生產成本較高約較新料高出3成左右，希望環保署盡速推動再生料的清除處理費減免及綠色採購範圍之內，才能有更好的效果。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩表示，我國目標為2050淨零碳排目標之下，積極推動資源循環零廢棄，就塑膠而言在台灣已有豐沛且成熟的技術，針對業者盼簡化程序部分，也已著手進行中，至於優惠措施等，也思考要納入環保標章或減免清除處理費率。