捷運警察隊表示，3月26日捷運永春站內有名行跡怪異男子，未戴口罩在月台不斷揮舞雙手，在石椅上跳上跳下，引起站務人員關切通報警方，經員警制止並查證身分後，發現該名男子為通緝犯，並在其隨身包包內起出二級毒品，當場立即上銬逮捕並依法送辦。

捷警獲報，永春站一名男子於捷運站月台處逗留將近1小時，且未依規定佩戴口罩，不斷於月台吵鬧並在石椅跳上跳下，情緒顯得異常亢奮、恍惚。警方獲報趕抵現場，該名男子見到警察遂將口罩戴上，惟其行為舉止引起警方注意，研判疑似吸食毒品，立即上前盤查其身分，赫然發現該名男子竟為違反毒品危害防制條例及侵占案通緝犯，還在該男隨身包包內起出二級毒品安非他命，警方遂將該男上銬逮捕。

捷運警察隊呼籲民眾務必遠離毒品，切勿因一時好奇沾染毒品，輕則傷身，嚴重可能造成家庭破碎及社會治安問題，請民眾切勿以身試法，另如於捷運站內發現行為怪異之人或可疑情事，在車廂內可立即按壓緊急通話鈕，通知站務人員或撥打110，警方會迅速到場處理。

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