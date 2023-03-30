透過本次雙方合作，中華英飛能航太科技集將與印尼國家電信攜手合作，規劃於印尼各地導入中華英飛能航太科技集母公司中華電研發的CHTCityOS城市治理平台，該平台能整合如LED燈、攝影機、電子看板、空品偵測器、緊急呼叫、無線熱點、充電樁及眾多硬體設備，可依政府與城市治理需求客製智慧桿(SmartPole)並佈建於城市各處，帶來如「科技執法」、「智慧交控」等創新用。其具備與任何應用服務介接標準化API，能將所有資訊以儀表板功能呈現，讓使用者清楚掌控城市24/7即時資訊；此外結合事件趨動及AI分析功能，除可即時發送各式告警事件，亦可連動多種設備與程式，進而提升城市安全性與節能效益。

中華英飛能航太科技集團總裁石原智博於簽約儀式表示，本次透過與PINS Indonesia結盟，將台灣最優秀的科技造鎮方案以及寶貴的成功經驗，借助PINS Indonesia印尼市場的熟悉以及累積的實務經驗，攜手在印尼展開更多合作機會，加速達成印尼100 Smart CityMovement的願景，同時期許未來能Telkom Indonesia全集團，於5G行動通訊、資訊、安全、衛星科技、以及ESG等方展開全方位合作。

中華英飛能航太科技集團(CHT Infinity) 是中華電轉投資新加坡子公司轉投資持股40%的公司，英飛能持股60%。