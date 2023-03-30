鬆動國樂的形制，來一場聽覺的解放，國樂出身的新生代作曲家刁鵬擅長以民族音樂為素材，融合爵士語彙做個人創作，他所成立的「行草 Grass Walkers」受邀參與國內外大小音樂祭，好評不斷。今年TCO臺北市立國樂團將化身Big Band，邀請刁鵬與「行草 Grass Walkers」合作，為喜歡聽覺刺激的非典型樂迷舉辦一場音樂大派對。

展現國樂與各類音樂交融的無限可能

這場「搖擺國樂」音樂會將於4月8日（六）晚上7時30分在臺北市中山堂中正廳舉行，由臺北市立國樂團首席指揮張宇安領軍，參與的音樂家除了「行草 Grass Walkers」之外，還包括二胡家何佩庭、琵琵家鄭聞欣擔綱演出，刁鵬也將擔任笛子與鋼琴演奏。音樂會上將安排多首原創或改編樂曲，TCO化身大樂隊，與行草 Grass Walkers 一起瘋玩戲曲、爵士、拉丁、DISCO 與 J-Pop，展現國樂與各類音樂交融的無限可能。

國樂出身的新生代作曲家刁鵬擅長以民族音樂為素材，融合爵士語彙做個人創作，他所成立的「行草 Grass Walkers」受邀參與國內外大小音樂祭，好評不斷。(圖／臺北市立國樂團提供)

共同打造音樂會主要風格的刁鵬畢業於國立臺灣藝術大學中國音樂學系碩士班，主修笛、副修鋼琴，喜愛挑戰不同風格的音樂展演，他成立的「行草 Grass Walkers」樂團編制以中國笛/簫、鍵盤、貝斯及爵士鼓為主，擅長將國樂的韻味、古典的氣質、爵士繽紛的色彩及情感濃厚的器樂搖滾融合，讓該團在眾多的獨立樂團中，獨樹一幟。

整場音樂會充滿城市感

這次音樂會將演出多首新舊名曲，其中開場將演奏羅偉倫、羅堅創作的《神女》影畫交響曲中的序曲〈老上海〉，這首樂曲以懷舊的方式，表現這座昔日紙醉金迷的大都會繁華耀眼的景象。

「搖擺國樂」音樂會由二胡家何佩庭(左)、琵琵家鄭聞欣(右)擔綱演出。(圖／臺北市立國樂團提供)

刁鵬改編《歌舞御前町》、《塞車》、《第八號酒窖》、《大正紅居酒屋》等樂曲，每一首音樂都在描繪城市形象，或者歌舞昇平，或者居酒屋的醇酒微醺，透過國樂與各類音樂相互撞擊，開展一種新的音樂模式。

除此之外，音樂會也將帶來刁鵬創作的《阿郎嫂》，描繪臺韓男女朋友以音樂相戀的過程，故事一邊是韓國來臺灣念書的留學生，一邊是南部有名的青蚵王第二代，最後結局出乎想像，充滿次世代趣味。壓軸則是作曲家陳能濟的《城寨風情》，以九龍城寨1993年拆卸代表新香港的開始為題，用音樂呈現城寨以往的歷史風光與歲月痕跡。整場音樂會都會感十足，歡迎喜愛國樂的樂迷打開感官，新樂迷大膽跳進這場音樂派對，感受一場難得的「非典型」國樂音樂會。

「搖擺國樂」音樂會將於4月8日（六）晚上7時30分在臺北市中山堂中正廳舉行，歡迎樂迷感受一場難得的「非典型」國樂音樂會。(圖／臺北市立國樂團提供)

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