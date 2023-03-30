蔡英文總統29日下午在紐約與紐澤西州州長墨菲會晤，墨菲提及該州全力發展綠能，蔡英文則期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲能夠促進雙方更多合作交流，未來雙方也能在高科技、綠能等各項領域的交流合作，加強產業韌性與全球供應鏈安全。

蔡英文出訪中美洲友邦，今天過境美國紐約，今晚（臺北時間30日上午）結束在美國紐約第一天的過境行程，總統府副祕書長張惇涵於晚間轉述蔡英文首日與美國當地政要互動情形。

張惇涵表示，總統過境期間除公開行程以外，按照過往慣例仍有安排與美方友人會晤。今天總統在晚間僑宴活動前，與紐澤西州州長墨菲進行會晤。

蔡英文感謝墨菲撥冗參與今天僑宴，並有機會面對面會晤交流，她談及四項重點。首先， 她感謝美國拜登總統上任後，不斷以具體行動表達對台灣的支持，這三年多來，台美雙方共同經歷並克服許多挑戰，合作夥伴關係前所未見、緊密堅實。

墨菲在紐約僑宴致詞。(崔慈悌攝)

第二，墨菲從商時期對台灣非常熟悉，蔡英文感謝墨菲從政後長期支持台灣，期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲州長能夠促進雙方更多合作交流。

第三，蔡英文感謝紐澤西州議會今年2月通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），以及支持台灣有意義參與國際組織，總統期盼墨菲與議會領袖能持續支持台灣接軌國際。

墨菲則向蔡英文闡述紐澤西州以2030年70％綠能、2035年100％綠能為目標，蔡英文認為，這與台灣推動能源轉型的努力方向一致；而墨菲州長推動的「創新經濟」、「基礎建設經濟」，與台灣的「六大核心戰略產業」推動方向不謀而合。

蔡英文也期盼未來在台灣與紐澤西州的經貿互動良好基礎上，持續深化雙方從人才到產業，在高科技、綠能等各項領域的交流合作，加強產業韌性與全球供應鏈安全。