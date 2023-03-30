現代人忙碌，三餐飲食不正常，不少人都有胃食道逆流的症狀；一名60多歲女子長期胃酸倒流，努力調整生活作息及飲食也不見改善，醫師某次看診從她先生口中一句「燙到喉嚨、沒燙到舌頭」驚覺是吃太快造成。

家醫科醫師洪暐傑在《醫師好辣》節目中分享案例，該名60多歲婦人長期受胃食道逆流困擾，她自述平時已努力調整作息，不會吃太飽，也不會吃飽就躺下，避免吃太油膩或甜食，但症狀都沒有改善。

某次看診，婦人的先生提到她吃小龍湯包「燙到喉嚨，但是舌頭沒事」；洪暐傑才驚覺，原來婦人吃東西習慣用吞的，湯包根本就沒咬，在喉嚨擠破才燙到。

洪暐傑提醒，吃東西太快感受不到飽足感，容易越吃越多；且消化也會較差，可能午餐吃的食物到晚上都還沒消化，晚餐時間不餓，結果半夜肚子餓又吃消夜，吃飽馬上睡覺導致胃酸倒流。

大腸直腸外科醫師陳威佑也曾提醒，胃食道逆流的典型症狀包含嘔酸、胸口灼熱、火燒心；嚴重甚至可能導致肺炎、食道破裂等併發症。