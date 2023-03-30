貿聯（3665）通過中華公司治理協會CG6013（2021）公司治理制度評量認證，獲得「標準認證」，本屆共12家企業通過認證，還包含彰化銀行、國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、玉山金控、玉山銀行、玉山證券、元大金控、元大證券、元大銀行、台灣高鐵，而貿聯為12家企業中唯一一間電子業公司。

貿聯集團總經理鄧劍華表示，貿聯為主動參與評量，這次首度參加即獲得標準認證，也讓公司長期以來經營ESG的努力得到認可。

CG6013評量包含六大面向：股東權益的維護與平等對待、利害關係人權益尊重、資訊透明與揭露、董事會職責履行、公司治理文化，以及特別加入的永續發展與治理。

鄧劍華進一步指出，在永續發展方面，貿聯近年來在環境指標上有顯著的進步，原本貿聯制訂了2020到2030年間，要減少42%溫室氣體排放密度，此目標已在去年（2022）達成，比原定提早了8年，因此集團又制定出新目標，2022到2030年間，溫室氣體排放總量及密度要降低50％。

目前貿聯的減碳措施包括：持續擴大太陽能發電系統、採購再生能源、更換電動車、協助復育台灣森林。其中更換電動車的部分，貿聯在全球各據點共有142部汽油動力公務車，將全數更換為電動車，每年可減碳約500公噸；而復育台灣森林的部分，貿聯與台大實驗林合作20年復育森林專案，在南投水里栽種3千株樹苗，20年吸碳量約500公噸，相當於貿聯台北分公司40年的碳排放量。

中華公司治理協會從2005年開始推出「公司治理制度評量」，不僅是全台第一套公司治理制度系統性檢視工具，也是台灣唯一的公司治理專業評估單位。跟一般評量比較不同的是，公司治理制度評量採取雙軌模式，除了書面資料審查外，還要實地訪查，和受評公司面對面溝通，深入了解公司實務運作狀況，目前已有超過300餘家次上市櫃公司參與評量。