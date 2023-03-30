天團五月天昨在329成軍日到高雄世運開唱，大批五迷疏散時擠爆高雄捷運站，其中1名高捷站長林忠明化身歌手，拿麥高歌舒緩旅客等待的疏運心情。（柯宗緯攝）

天團五月天昨在329成軍日在高雄世運開唱，大批五迷疏散時擠爆高雄捷運站，其中1名高捷站長林忠明化身歌手，拿麥高歌舒緩旅客等待的疏運心情。對此，曾唱王菲《紅豆》引發熱議的高雄市長陳其邁今（30）日笑說，「真的很可惡！唱歌比市長還好聽」。

陳其邁昨深夜在臉書PO文指出，「演唱會結束，你有聽到捷運站，還傳來歌聲和安可嗎？」為紓解旅客疏運時等待的心情，高捷站長林忠明再次高歌，旅客們紛紛拍手、尖叫，體貼互動，讓大家彷彿「party party all night」，感謝配合疏運的歌迷朋友、協助疏運的工作人員。

陳其邁過去演唱招牌歌曲《紅豆》，常引發外界討論，也有網友拿林站長的歌聲一較高下。對此，陳其邁今天打趣說，林站長真的很可惡，唱歌比市長還好聽，今天晚上罰他在唱歌。

話鋒一轉，陳其邁也直言，這些同仁真的很辛苦，別人在聽演唱會，他們想進去都沒有時間，包括警消、醫護、捷運局、交通局、捷運公司等同仁都望梅興嘆，想進去都不能進去，大家在聽歌的時候，他們要犧牲時間，真的很感動，也謝謝他們。

陳其邁指出，五月天的演唱會過去經驗要2小時散場完畢，昨天60至70分鐘完成，謝謝相關同仁在捷運站安撫民眾跟大家同樂，消除緊張氣氛，也很有創意。他自嘲，「假如我唱歌，大家全都跑上車了」，還幽默說林站長唱歌也很好聽，等他忙完，再幫他辦1場開演唱會。