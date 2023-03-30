前立委顏寬恒才剛登記立委初選，就遭檢舉涉嫌將其沙鹿豪宅和澤序設計公司假買賣，檢方訊後命顏1000萬元交保，不過交保金額遭外界懷疑違反比例原則。對此，國民黨立委王鴻薇批評，民進黨中執委郭在欽不法利益高達20億以上，卻僅300萬交保，請問一下這樣子是否符合比例原則？

王鴻薇質疑，顏寬恆被約談聲押的時間點太湊巧，才去登記立委初選，如果不選立委，這個案子擺了1年也沒事，但顏寬恆一選立委立刻被約談用重金交保，時間上感覺是不是又有國家機器動起來。

另外，針對交保金額，王鴻薇批評，1千萬交保已經不符合比例原則，民進黨中執委郭在欽案子不法利益高達20億以上，卻僅300萬交保，請問一下這樣子是否符合比例原則？更不用說台南議長、副議長已經有監聽和掌握證據涉及賄選，交保金額也低於1千萬。

王鴻薇質疑，這金額是要帶風向嗎？想表達顏寬恆所涉及的刑責會比台南議長副議長的賄選還重嗎？但事實上涉及賄選刑度是高於侵佔國土，為什麼台南市議長、副議長交保金額遠遠低於顏寬恆？是不是有民進黨黨政，司法上就很好用。