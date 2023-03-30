宏都拉斯與中國大陸建立外交關係後，宏國外交部當地時間3月29日宣佈，總統卡蕬楚（Xiomara Castro）很快將訪問中國大陸，但沒有透露具體的日期。值得一提的是卡蕬楚的女兒賽拉亞日前已經隨宏國外長一起先行訪中。

大陸觀察者網報導，西班牙埃菲通訊社（EFE）指出，目前卡蕬楚訪華的具體日期尚不清楚，但這一消息是在中巨集兩國建交後的短短四天就宣佈的。宏都拉斯外交部強調，卡蕬楚將以最高級別開展兩國之間的外交關係。

報導稱，在中宏建交之後，包括洪都拉斯外交部長雷依納和卡蕬楚的女兒賽拉亞在內的宏方代表團成員，還先後參訪了中國共產黨歷史展覽館、人民大會堂，瞻仰毛主席紀念堂並敬獻花圈。

賽拉亞（Xiomara Zelaya）此次與宏都拉斯外長雷依納一起到訪北京，她是宏都拉斯國民議會國際事務委員會主席，另一個特殊身份正是現任總統卡蕬楚和前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的女兒。

訪中期間，賽拉亞（Xiomara Zelaya）3月28日在twitter上發佈四張照片和影片，她和雷依納等代表團成員在中國共產黨歷史展覽館參觀訪問，還觀看了1978年十一屆三中全會的介紹和復興號高鐵的模擬視訊。

報導稱，賽拉亞（Xiomara Zelaya）28日還在twitter上張貼出一張天安門城樓的照片，並轉推一名中方外交官的推文稱，「這是1949年10月1日毛澤東主席宣告中華人民共和國成立和中國人民從此站起來的地方。」

賽拉亞（Xiomara Zelaya）29日淩晨又發佈一張她與雷伊納以及其他代表團成員一起在毛主席紀念堂的照片，並寫到，「在我們首次對中國正式訪問期間，雷納外長和代表團一起在毛主席紀念堂敬獻花圈。」

賽拉亞（Xiomara Zelaya）30日在twitter寫下帶有中文和中文拼音的推文：「謝謝中國，早日再見。」

宏都拉斯外交部3月26日發表聲明說：「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」宏都拉斯自即日起斷絕與台灣的「外交關係」並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫。

中方國務委員兼外長秦剛26日在北京與雷伊納舉行會談後共同會見記者。秦剛當時就表示，中方歡迎卡蕬楚總統儘早訪華，邀請宏方組織企業家代表團來華商洽貿易、旅遊、投資等領域合作。雷依納表示，感謝中方對卡蕬楚總統的訪華邀請。