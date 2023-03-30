台中大雅區7旬羅姓婦人在網路認識暱稱「天佑台灣」男子，對方自稱是其孫子，欲借款48萬元，羅婦因身上僅有10萬元，她到農會要匯款，行員察覺有異報警，及時幫羅婦保住老本。

大雅警分局馬岡派出所警員巡佐黃正雄、警員李嘉祥日前擔任巡邏勤務時，接獲轄內上楓農會報案，稱有民眾疑似遭詐騙，請求警方到場協助。

警方趕赴現場了解後，73歲羅姓婦人表示在LINE上加暱稱「天佑台灣」男子好友，對方自稱是其孫子，欲向她借款48萬元；羅婦人不疑有他，表示身上僅有10萬元，於是對方提供一組帳號要求匯款。

正當羅婦至上楓農會欲臨櫃匯款時，經行員關懷提問用途，她稱孫子需要，但不認識該帳戶戶名，行員察覺有異通知警方；經警方勸說及告知其為詐騙慣用手法，羅婦才驚覺遭騙，非常感謝行員及警方的協助，及時阻止辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

馬岡派出所長林武傑呼籲，民眾切勿輕信陌生訊息或電話，現今網路發達，民眾使用智慧型手機相當便利，但也增加了風險，詐騙集團成員常利用通訊軟體，以話術、裝熟等方式，讓民眾誤認而加以詐騙的案件時有所聞，凡事多加查證，親洽鄰近警察機關或撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線，都是正確的自保方式。