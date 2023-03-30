海巡署無人機區隊，日常定期執行岸際巡查勤務。（圖／翻攝海巡署影片）

台中港離岸風電場風機平台本月7日驚見一具男屍，並非風電公司員工，身上沒證件又無外傷，一度研判似彰化伸港海域翻船落海者，但經比對後身分不符，男屍身分待查？台灣西部沿海近期發現16具遺體；經海巡署調查，包括身分不明有9具、本國籍5具、越南籍2具，

台灣西海岸近月陸續發現16具浮屍，掀起偷渡翻船或丟包疑雲？相關人士透露，在一名越籍浮屍身上找獲一張14人合照，疑是14名越南男女登船前所拍攝，檢警專案小組正進一步追查釐清。

海巡署發現的16具遺體，分別是3／2日桃園市新厝港男身分待查，3／4日桃園新屋溪女身分待查，3／4日嘉義副瀨鄉本國籍男，3／5日台南七股區網仔寮沙洲越南籍男，3／6日台南市青山漁港男身分待查，3／6日雲林縣口湖鄉外海男身分待查，3／7日台南將軍越南籍男，3／7日彰化縣王功西方海域(風電機座)男身分待查。

3／7日雲林縣麥寮男身分待查，3／8日基隆大武崙本國籍女，3／10日高雄茄萣本國籍男，3／10日雲林下湖口男身分待查，3／11日桃園大園男身分待查，3／14日新竹圳頭本國籍男，3／17日台南市七股區網仔寮沙洲男身分待查，3／26日台東小野柳本國籍女。

台中港離岸風電場風機平台男屍，真正地點在彰化縣王功西方海域(風電機座)，是由日籍技師發現報案，但從台中港上岸；當時案情離奇，一度懷疑是台籍釣客或伸港海域翻船男子；如今研判可能是越南偷渡客，客死異鄉可能性極高，全案正由相關單位調查中。