簡單來說，這個K-Chips Act（韓國晶片法）一旦實施後，不管公司大小均有獎勵。大企業的減稅額度可從目前8%，幾乎提升1倍至15%。至於中小型的，也是從現在16%增至25%。

韓國晶片法可望激起韓企在高科技上的投資，像是三星電子以及SK海力士等。同時，這項可望獲得韓國保守黨派，以及進步黨派一致支持的法案，也可讓總統尹錫悅日前宣布，高達4220億美元的關鍵科技大戰略計劃，不會發生跳票危機。

路透社指出，藉著積極立法以及政府補助的激勵，韓國希望能在半導體產業上拿下全球第一名。以高技術含量的邏輯IC製造來說，韓國主要的目標就是要超車台灣。

科技產業是韓國經濟成長的主要推手之一，2月約占出口總金額12%。由於全球半導體需求不佳，韓國GDP在去年最後1季竟然衰退0.4%。目前看來，出口狀況並沒有改善，本季經濟成長似乎也備受考驗。

三星電子以及SK海力士，是全球最大兩家記憶體晶片製造業者，另外，三星也是全球第2大邏輯晶片代工廠，市占率僅次於台積電。與運籌帷幄還有充當大腦的邏輯晶片相比，主要功能是儲存資料的記憶體晶片，製造而言相對單純，且產品售價也比較低。