鼓勵企業建立中高齡友善職場，新北市勞工局今年開辦「中高齡者及高齡者友善職場認證」計畫，獲證單位除接受公開表揚，並頒發2萬元獎勵金，表現卓越者最高發給5萬元，4月10日至6月12日受理報名

勞工局指出，認證評核共有4大面向，分別為「組織文化與機制」、「工作設計及身心健康促進」、「職涯發展與世代傳承」及「退休轉銜準備與再就業規劃」，再細分為22個指標及30個評估項目，勞工局將邀請學者專家組團實地訪視，找出對中高齡者及高齡者最友善的企業。

「食家安飲食文化股份有限公司」提供團體膳食服務20年，主要供應大台北地區30至40所國中小學的營養午餐，公司負責中央廚房與配送餐點工作同仁多為中高齡員工，在極度倚靠體力勞動的工作內容之下，高溫濕滑的工作環境亦讓員工對於工作安全產生疑慮。

對此，食家安申請續航中心企業輔導服務，藉由顧問建議，透過「職務再設計補助計畫」申請到「肌力裝」輔具，改善廚工與團膳司機因長期搬運重物而引發的腰部不適。

此外工作環境部分，針對顧問提出改善建議，食家安亦重新請廠商配置規畫烹飪區進風、排風管線位置，緩解高溫悶熱問題，讓中高齡員工能在更舒適的職場工作，以使其能專心為學校團膳帶來更優質的飲食品質。該公司得知友善職場認證計畫後，極力表示支持並表達參與意願。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市推動中高齡及高齡者就業服務，自2018年全國首創「中高齡者職場續航中心」，2020年著眼於提高女性勞動參與，轉型為「婦女及中高齡者職場續航中心」，2021年服務再升級，增設「銀髮人才服務據點」，並透過企業輔導顧問團，活化企業中高齡人力再運用，推廣「青銀共事」加速世代傳承。至今已開發出155家「顧家好企業」，共同打造樂齡工作城市。