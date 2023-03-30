教育部30日赴行政院會報告「少子女化對策執行成果及幼兒園降低師生比規畫」，在師生比調降至「1比12」部分，公共化、準公共幼兒園以3學年為期程，公共化自今年8月起、準公共自明年8月起逐步實施；一般私立幼兒園則自明年8月起展開，若有意參與，教育部將提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元。

教育部指出，現行我國幼兒園師生比為「1：15」，是參考1981年制定的幼稚教育法且沿用至今，為提升整體教保服務品質，引導全國公私立幼兒園調降師生比，教育部已規劃幼兒園調降師生比方案，並爭取經費。整體規畫以降低班級學生人數，且師生比達1：12為最終目標。

教育部說，方案推動以「不影響家長選擇平價教保服務的機會」、「依各地區公共化供應量、各園各年齡幼兒現況等情形，分年逐步達成」、「一般私立幼兒園，以獎勵取代強制」為原則；其中公共化、準公共幼兒園以3學年為期程，公共化自今(2023)年8月起、準公共自2024年8月起逐步實施；一般私立幼兒園則自2024年8月起尊重其參與意願。整體規劃以降低班級學生人數，且師生比達1：12為最終目標。

首先在公共化幼兒園部分，教育部指出，已與各縣市逐園盤點公立及非營利幼兒園112學年度調降師生比的策略，並考量供需情形，採直接降到1：12，或逐年降至1：12的策略。供需暫時較難調節者，兼採增班或增置教保員降低師生比，能調節時，隨即調降班級人數；至於已達成師生比1：12的公共化幼兒園則繼續維持，新設立的公共化幼兒園也以1：12編班為原則。

在準公共幼兒園部分，教育部表示，113學年起，將師生比1：12納為準公共合作要件之一，如為園內幼生無人結業離園，以致無法立即降生者，則於契約期間內達成即可。幼兒園為調降班級人數且師生比降至1：12，所產生成本將反映於收費，並由政府協助家長支付調增的費用；至於師生比已調降至1：12且繼續維持者，則提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元。

而一般私立幼兒園，將於113學年起，尊重各園參與的意願，有意願意參與調降班級人數且師生比降至1：12者，增加的成本將反映於收費，並由政府協助家長分攤部分費用；至於師生比已降低至1：12且繼續維持者，則提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元。

至於準公共幼兒園以及一般私立幼兒園，教育部於112學年(2024年上半年)將酌予補助整備經費。