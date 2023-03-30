路透社報導，保羅（Rand Paul）在參議院院會中說：「我認為我們應該提防那些利用恐懼來哄騙美國人放棄自由的人。指稱TikTok在做資料蒐集的每一項指控，同時也適用於美國大型科技公司。」

民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）與共和黨籍參議員圖恩（John Thune）提案，希望賦予商務部權力去限制及禁止TikTok和其他對國家安全構成風險的技術，法案現有22名參議員連署。法案適用於來自中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉和古巴的外國技術。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）曾就禁止TikTok的法案尋求一致共識，他說：「（這項法案）保護美國人民，並向共產中國釋出訊息：你不能收買我們。」

霍利還說，TikTok正在監視美國人。目前約有1.5億名美國人使用TikTok。

保羅則說：「如果共和黨人想要繼續輸掉一個世代的選舉，就應該通過這項法案來禁止TikTok；這款社群媒體應用程式有1.5億人使用，主要是年輕美國人。」

保羅問：「我們真的要仿效中國禁止言論自由嗎？我們要像中國一樣禁止我們害怕的言論嗎？」

聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上週表示，預期眾院會審議一項有關TikTok的法案，但時間點還不確定。目前也還不清楚有關TikTok的法案最終版本會是什麼樣子。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120330