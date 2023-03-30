WWDC是蘋果每年重要盛事，每屆WWDC第一天，會介紹即將發布軟體產品和技術的預覽版本，以及新的硬體產品，台廠蘋果供應鏈居全球重要地位，第三季以後有機會開始拉貨，有望大啖蘋果商機，因而WWDC敲定日期後，台廠蘋概股股價明顯加溫。

蘋概股中的千金股譜瑞-KY今天大漲半根漲停，同時也受到美光股價大漲的南亞科、ABF載板龍頭欣興以及指紋辨廠神盾等，股價都大漲4％，此外，還有威剛、緯創、鈺創、揚明光、華邦電、佳必琪、雙鴻、建準、南電、旺宏等都大漲2％～3％以上。