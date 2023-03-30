WWDC是蘋果每年重要盛事，每屆WWDC第一天，會介紹即將發布軟體產品和技術的預覽版本，以及新的硬體產品，台廠蘋果供應鏈居全球重要地位，第三季以後有機會開始拉貨，有望大啖蘋果商機，因而WWDC敲定日期後，台廠蘋概股股價明顯加溫。
蘋概股中的千金股譜瑞-KY今天大漲半根漲停，同時也受到美光股價大漲的南亞科、ABF載板龍頭欣興以及指紋辨廠神盾等，股價都大漲4％，此外，還有威剛、緯創、鈺創、揚明光、華邦電、佳必琪、雙鴻、建準、南電、旺宏等都大漲2％～3％以上。
蘋果於29日宣布，預計於6月5日至9日舉行一年一度的全球開發者大會（WWDC），市場預期這將是史上規模最大，受此消息激勵，蘋果股價彈升1.98％，重返160美元大關，台廠蘋果供應鏈今（30）日趕在季底作帳行情倒數第二天展開一波衝刺。
WWDC是蘋果每年重要盛事，每屆WWDC第一天，會介紹即將發布軟體產品和技術的預覽版本，以及新的硬體產品，台廠蘋果供應鏈居全球重要地位，第三季以後有機會開始拉貨，有望大啖蘋果商機，因而WWDC敲定日期後，台廠蘋概股股價明顯加溫。
蘋概股中的千金股譜瑞-KY今天大漲半根漲停，同時也受到美光股價大漲的南亞科、ABF載板龍頭欣興以及指紋辨廠神盾等，股價都大漲4％，此外，還有威剛、緯創、鈺創、揚明光、華邦電、佳必琪、雙鴻、建準、南電、旺宏等都大漲2％～3％以上。
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