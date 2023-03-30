餘屋海嘯來了？建商緊張了？據最新的市調統計顯示，北台灣都會區，有4.7萬戶預售屋待售，大概100戶就有28戶還沒賣出去，去化壓力山大。

住展雜誌今天表示，買賣雙方認知價格喬不攏，整體新建案市場買氣低迷，千億案量卻陸續進場，使預售屋待售戶數增加。

據住展雜誌統計，北台灣近三年（2020年3月至2023年3月）間，預售屋建案可售戶數（扣除股東戶、建商保留戶與地主分回戶）達170,264戶，其中約有47,108戶、27.7％尚未售出。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，各預售建案工程進度不同，可能未拆除地上舊建物，也可能結構體施工中，但無論工地處於哪個工程階段，預售屋限制換約規定實施後，預售建案銷況都將受到衝擊。

成采錡表示，不過值得關注的是，因應營建業缺工問題，日前不少建案拉長工期或延後完工交屋日期，此情況有機會為業者爭取更多時間消化庫存，或避開區域的大量交屋潮，稍微延後餘屋去化壓力出現的時間點。

北台灣各縣市中，以桃園市預售屋剩餘戶數最多，約18,115戶。

其次為新北市，全區約17,520戶銷售中。

宜蘭地區、基隆市的剩餘戶數，都在2千戶以下，待售量相對少。

統計顯示，北台灣達15區的預售屋剩餘戶數，超過千戶，包括新北淡水、三重、土城、林口、中和、五股等六區，和桃園龜山、中壢、桃園、蘆竹、大園、八德、楊梅等七區，以及新竹竹北和寶山。

調查發現，北台灣近三年預售屋剩餘戶數最多的是淡水，約4,013戶。

預售屋剩餘戶數第二名則是桃園，約3,470戶。

中壢排名第三，預售屋剩餘戶數約3,376戶，供給主要來自青埔特區。

成采錡表示，北台灣預售屋剩餘戶數前五名區域中，當前以三重房市買氣最熱，其餘四區也各有銷況相對穩定的指標個案，如淡水「森原樹」系列、桃園「昭揚大河院」、中壢「宏普畫時代」系列等，顯示就算區域待售建案眾多，只要產品規劃符合市場需求，個案仍有銷售機會。