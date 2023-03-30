基隆市政府開闢首座室內兒童樂園，讓基隆市的兒童在下雨天也能有地方「放電」。（張志康攝）

基隆市政府開闢首座室內兒童樂園，讓基隆市的兒童在下雨天也能有地方「放電」。（張志康攝）

基隆市政府開闢首座室內兒童樂園，讓基隆市的兒童在下雨天也能有地方「放電」。（張志康攝）

基隆市政府開闢首座室內兒童樂園，讓基隆市的兒童在下雨天也能有地方「放電」。（張志康攝）

去年九合一選舉期間，基隆市長謝國樑便將「室內兒童樂園」列為他重要的政見之一。30日上午，謝國樑赴基隆市信義區公所為基隆首座室內兒童樂園揭牌，也帶民眾一起「開箱」這座專為基隆民眾服務的兒童遊憩空間。

謝國樑表示，基隆是「雨都」，他自己有小孩，很清楚每到雨天，基隆的孩子們總是缺乏可以遊玩的空間。因此他在上任後，就積極推動「室內兒童樂園」這項政策，希望能讓基隆的孩子們即使在下雨天，也能擁有親子遊憩空間。

謝國樑強調，由於基隆市府預算有限，信義區室內兒童樂園及後續即將在七堵區公所設立的室內兒童樂園，都是透過善心企業捐助才得以成立的，每座耗資約新台幣250萬元。後續也希望得到議會支持，在其他行政區視使用狀況逐年成立，甚至將其「社區化」。另外，謝國樑也表示，他有意將基隆市長官邸改造成兒童遊戲空間。

謝國樑也特別強調，「室內兒童樂園」是「親子空間」希望家長們帶小朋友來遊玩時，別把孩子丟著，自己跑到對面的信義市場去買菜。

基隆市議長童子瑋表示，基隆地狹人稠，兒童室內的遊憩空間不足，利用區公所的空間，與企業合作，透過公私協力方式讓基隆市的小朋友有地方可以玩耍，希望各區能夠陸續成立，不僅讓基隆的孩子們在雨天有地方可以放電，也能夠傳達謝國樑「幸福城市」的價值。基隆市議會也會全力支持。

先前在九合一選舉時，謝國樑也曾提過「海景樂園」政見，謝國樑說：「我很想做！」他也經過評估，認為很適合設在基隆港邊，也曾聯繫相關設備廠商；但他認為，今年已有太多工程在市區施工，考量工程協調性，預計時程可能會等到明年，或港區工程告一段落後，才會進行，今年會致力打造室內兒童樂園。

謝國樑強調，法國巴黎、英國倫敦、美國亞特蘭大和洛杉磯海邊都有類似設施，他很想基隆能在看得到海和港的地方有座室外樂園，未來也會朝此方向邁進。

基隆市社會處表示，信義區室內兒童樂園的開放時間為每周三到周日，上午10時到下午4時，每天會分三個場次，每場次為1.5小時。每場開放40組親子共享，且有線上預約系統，歡迎民眾多加利用。