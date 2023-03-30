陳嫌（左圈）高調率幫眾參加明仁會春酒，與會長「京葵」（右圈）合影。（警方提供）

警方查扣犯案工具一批。（警方提供）

新北警再搗明仁會，查獲三峽分會6幫眾。

竹聯幫明仁會日前高調在台北市五星級酒店辦春酒，被警方列為重點掃蕩對象。新北市三峽警分局28日聯合刑事局偵四大隊、新北保大霹靂小組及少年警察隊等警力，一舉緝獲明仁會三峽分會陳姓副分會長等6名黑幫分子，查扣球棒、甩棍、摺疊刀、辣椒水、恐嚇文書、債權委託書、本票等證物，訊後依組織犯罪條例、妨害秩序、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌移送新北地檢偵辦，檢方向法院聲押陳仍不放過獲准。

警方調查，27歲陳嫌因妨害自由案入監服刑，去年5月出獄後仍不知悔改，擔任竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長職務，持續操縱旗下幫眾在三峽地區為非作歹，犯下多起暴力事件，更召募吸收小弟加入明仁會，行徑囂張。

去年9月陳嫌夥同幫眾處理債務，到被害人經營的店面恐嚇，散發張貼大量恐嚇傳單，迫使被害人不敢返家。同月，1名被害人不願配合加入明仁會，陳嫌教唆手下毆打被害人成傷，送醫後撿回一命。

今年2月另名被害人因與陳嫌有毒品買賣糾紛，陳嫌指揮幫眾闖入被害人住處施暴，並在住處外燃放鞭炮恐嚇，被害人被迫逃往土城靈骨塔墓園躲藏，陳嫌仍不放過，追到墓園向被害人嗆聲「絕對要砍死你！」，被害人嚇到躲進山區草叢，才逃過一劫。

上月陳嫌高調率幫眾參加明仁會北市五星酒店春酒，事後更曬出與會長「京葵」合照，對外展現他在幫中勢力，行徑囂張。

霹靂小組28日清晨至陳嫌住處攻堅，趁其熟睡不備時，順利拘提陳嫌到案，並同步逮捕謝男、曾男及邱姓少年、吳姓少年、洪姓少年等幫眾。偵訊後，全案依組織犯罪條例、妨害秩序、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌移送新北地檢署及少年法庭偵辦，檢方向法院聲押陳、曾、謝3嫌，法院裁定陳男、曾男收押禁見，謝嫌5萬元交保。

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