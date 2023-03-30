民主黨參議員曼欽表示：「如果該電池採購指引偏離軌道、違反 去年8月通過之氣候法案的立法目的，我將盡一切所能阻止，如果這意味著要上法院而我能這麼做，那我就會這麼做」。
曼欽表示，他最關心的是財政部在確定7,500美元電動車稅負抵免資格時，將如何歸類加工和製造。
他並表示他將試圖讓電動車電池供應鏈從中國撤出，「目的是將製造業帶回美國，基本上不應該允許每個人把所有電池零件放在其他地方，並在那裡製造所有能做的，然後才把它送回到這裡組裝」。
財政部拒絕就曼欽的言論置評。
美國聯邦參議院能源委員會主席 曼欽（Joe Manchin）周三表示，在美國財政部本周晚些時候發布有關於電動車（EV）稅負抵免的電池採購指引後，他可能會把財政部告上法庭。
民主黨參議員曼欽表示：「如果該電池採購指引偏離軌道、違反 去年8月通過之氣候法案的立法目的，我將盡一切所能阻止，如果這意味著要上法院而我能這麼做，那我就會這麼做」。
曼欽表示，他最關心的是財政部在確定7,500美元電動車稅負抵免資格時，將如何歸類加工和製造。
他並表示他將試圖讓電動車電池供應鏈從中國撤出，「目的是將製造業帶回美國，基本上不應該允許每個人把所有電池零件放在其他地方，並在那裡製造所有能做的，然後才把它送回到這裡組裝」。
財政部拒絕就曼欽的言論置評。
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