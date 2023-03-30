行政院第3849次會議周四通過貨物稅條例第11條之1、第31條修正草案，修正重點，一、續延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機(合稱節能電器)非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅新台幣2千元之實施期間2年至114年6月14日。

二、刪除逾期繳納貨物稅加徵滯納金計徵方式及逾繳納期限30日仍未繳納者移送強制執行等規定，回歸稅捐稽徵法第20條規定辦理。

財政部說明，為達成節能減碳綠色消費之政策目標，貨物稅條例第11條之1規定，自108年6月15日起購買節能電器可申請退還減徵貨物稅實施期間2年至110年6月14日；110年5月26日修正展延實施期間至112年6月14日止。該部統計，截至112年2月底止，已退還減徵節能電器約749萬台，減徵稅額約124億元，創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔。惟據經濟部評估，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%，為賡續鼓勵民眾購買節能電器並帶動電器產業轉型發展，該部參採經濟部意見，擬續延長本條例第11條之1購買節能電器退還減徵貨物稅規定之實施期間2年至114年6月14日。

財政部表示，上開修正草案行政院將核轉立法院審議，該部將會同經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通，期早日完成修法。