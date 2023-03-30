八方雲集股價2月底觸及261.5元新高後漲多拉回，16日下探195元支撐後再度緩步回升。受短期獲利表現恐承壓影響，今（30）日股價開低重挫8.24％後旋即下殺跌停價191.5元，創去年12月中以來3個月低點，在觀光股中表現最弱勢。三大法人本周迄今小幅賣超137張。

八方雲集截至2月台灣4品牌共1427家門市，包括1001家八方雲集、201家梁社漢排骨、21家芳珍蔬食、24家丹堤咖啡。香港3品牌共71家門市，包括55家八方雲集、11家百芳池上便當、5家八方台式麵屋，美國則有2家八方雲集複合店。

八方雲集2023年前2月自結合併營收11.28億元，年增11.32％、續創同期新高。集團今年在台灣聚焦「芳珍蔬食」展店、目標增至60家，「梁社漢排骨」聚焦營運優化、上半年暫無展店目標，「八方雲集」維持千店規模、完成所有門市改裝，淘汰績效後5％弱質門市。

而美國仍為未來營運成長重心，今年底預期可望增至8家，另有2家須視政府審查進度而定，看好營收貢獻可望自去年的2.4％躍升至6～8％，預計明年底開放加盟。同時，已規畫擴增南加州中央工廠、並物色北加州中央工廠地點，未來將可支應80～90家門市需求。

整體而言，八方雲集今年目標各地區、各品牌營收目標均達雙位數成長。獲利方面，面對近期豬價、雞價持續上漲，集團坦言台灣2月調漲售價未完全反應原物料漲幅，但目前沒有進一步調漲計畫，將嚴控費用支出，將費用率維持在25％。

考量短線原物料將衝擊獲利表現、且目前評價相對合理，投顧法人給予八方雲集「中立」評等，長線仍看好美國表現。另一家投顧法人則指出，八方雲集持續拓展美國市場，將帶動今年當地營運轉盈，待明年底美國開放加盟後，將進一步提升營利率表現與評價水準。