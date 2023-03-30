台北生技園區30日宣布啟用，台北市市長蔣萬安表示，這是台灣首件聚焦生技產業聚落發展的重大指標型建設，預計進駐的醫療企業超過30家，可望創造逾3,000個就業機會，年產值可望超過500億，推波台北成為科技大城。

東元集團會長、世康開發董事長黃茂雄表示，台灣有完整的產業供應鏈，期盼能吸引更多美、日廠商進駐。

台北生技園區是由東元集團旗下世正開發與台北市政府合作的BOT案，30日的落成啟用典禮，台北市長蔣萬安、世康開發董事長黃茂雄及逾300位國內外重量級貴賓共同見證下圓滿成功，也標誌著台灣生技產業發展迎來新的里程碑。

該基地面積逾1.5公頃，由世康開發興建總樓地板面積近3萬坪的生技大樓，設置研發、試量產、商務辦公合一的產業空間，引進技術研發中後期或規模較為成熟的生技企業，同時規劃以優惠方案提供生技企業育成空間，協助產業培育人才，並設置多元功能空間，滿足廠商展示交流需求，貴全台首座，全方位滿足生技產業的創新研究、人才培育及接軌國際研發的重要核心基地。

根據世康開發內部統計，目前預計進駐的生技醫療企業已超過30家，其中以「生技新藥」、「細胞治療」、「生技服務」、「高階醫材」及「智慧健康」等五大類別占比最高，也顯示台灣生技產業對台北生技園區的硬性需求強烈，生技產業將成為資通訊後，台灣與全球接軌的重要發展項目之一。

台北生技園區規劃設置地上17層、地下3層，近28,000坪國際級生技產業園區，引進技術研發中後期或規模較為成熟生技企業，提供標準樓層4.5m和6m兩種規格，並建置生技研發試量產所需特殊供電、排煙、排氣、排水、汙水處理等生技專用設備,能讓廠商在最短的時間內快速進駐、開始營運,進一步可做工廠登記，進行小型試量產規劃。