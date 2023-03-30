隨著疫情趨緩及國境開放，觀光產業前景大熱，高雄萬豪酒店鎖定亞洲旅遊市場，邀請數十間香港知名旅遊業者參與近日舉辦的「台港旅遊同業交流會」與晚宴，親身體驗高雄萬豪酒店的住宿與餐飲。雙方透過此行的友善交流，一同創造並帶動疫後旅遊新商機。

這次台港同業交流會座談與餐敘，由高雄萬豪酒店接待安排，除了感謝香港同業夥伴力挺，活動中榮幸邀請高雄市政府觀光局長高閔琳、屏東縣政府交通旅遊處長黃國維參加，象徵產官合作，共同連結香港與南台灣旅遊的美好關係，也為廣大消費者帶來更多的選擇與體驗。

對於民間業者籌辦合作計畫，高雄市政府觀光局表示，樂見其成、攜手齊心宣傳高雄的特色，一起將高雄美食、景點與人文共同推廣至海外，不僅能為高雄帶來不同的風貌、也提供香港朋友溫暖親切的高雄形象，現場亦特別提供紀念品與香港業者互贈留念，象徵雙方共同對於觀光發展的期許。

高雄萬豪酒店總經理Tony Wong表示，酒店擁有700間客房、10間特色餐廳、挑高20層樓高的空中水療池、空中花園禮堂以及數十間可容納由數十人到兩千人的宴會廳空間，皆呈現出萬豪國際品牌的質感與特色，無論是萬豪國際Bonvoy會員、抑或全球各地的旅客、以及高雄在地的朋友，高雄萬豪酒店皆敞開雙臂，熱情歡迎每一位賓客的蒞臨，並期待透過這次與香港同業的友誼連線，推廣舒適的旅遊體驗，更是有幸攜手市府，為高雄觀光於2023年再創商機與佳績。