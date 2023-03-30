111年工讀生協助租屋補貼業務。（桃園市政府提供）

111年工讀生協助教育推廣活動實作。（桃園市政府提供）

111年度成果發表會頒獎。（桃園市政府提供）

112年度大專青年學生公部門暑期工讀海報。（桃園市政府提供）

每年暑假是學生打工旺季，桃園市政府為提供安全的暑期工讀環境，讓在地學子，盤點38個單位，統計出422名工讀名額，提供給設籍桃園的大學生，2個月薪水破5萬，將於4月6日至21日開放報名，預計5月12日公告初審合格名單、26日公開抽籤。

為了培養青年就業技能及職場態度，桃園市政府就業職訓服務處辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，於暑假期間提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生公部門工讀機會，工讀場所為各局處及所屬機關，像是社會局、文化局、養護工程處及各區公所、圖書館等38個單位，共計422名工讀名額。

就服處也已連續3年將公部門暑期工讀生及企業實習青年集合起來，共同舉辦成果發表會，同學們藉由製作工讀歷程檔案，記錄工讀期間職場體驗與個人成長歷程，並透過公開成果發表競賽，讓參與計畫的青年相互交流公、私部門職場實習心得，並擇優表揚以茲鼓勵。去年參與工讀計畫的同學們表示，參與暑期工讀除能培養職場技能與經驗，還能建立積極負責的就業態度，也為未來職涯充分準備。

暑期工讀受理報名期間自4月6日（四）至21日（五）止，詳細報名資訊請至桃園市政府就業職訓服務處網站（https://oes.tycg.gov.tw/）最新消息或「公部門工讀」專區下載報名簡章及各項表單。 預計5月12日（五）公告初審合格名單、5月26日（五）進行公開抽籤、5月31日（三）於桃園市政府就業職訓服務處網站公告正、備取名單。

就服處指出，工讀期間為7月3日（一）起至8月31日（四）止。 7月薪資2萬4697元、8月2萬6400元，皆含勞保及健保自付額，並提繳勞工退休金。，期望提供桃園大專青年學生安全的暑期工讀環境，讓學生累積職場實務經驗，度過一個充實有意義的暑假。歡迎符合資格之大專校院在學生，把握機會儘速報名。

就服處提醒，報名採兩階段，第1階段請先至https://reurl.cc/9VnV78 ，辦理線上報名，登錄個人基本資料。 完成第1階段後，請務必於報名截止前（以郵戳為憑）將各項應檢附證明文件掛號郵寄至「桃園市政府就業職訓服務處（就業促進課）收」（地址：330桃園市桃園區民生路650號2樓）。