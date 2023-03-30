民眾黨中央選舉決策委員會近日決定委員名單，新竹市長高虹安30日上午證實自己被列入選決會委員，她強調自己仍會以市政為最優先，至於新竹縣市的區域立委人選則不會限定資格，大家都可以盡量來推薦，不限定要民眾黨，有它黨好人才也可以。

高虹安表示，她是有被通知說主席柯文哲指定她獲選成為選決會委員，其實上1次選舉就曾擔任過民眾黨選決會委員，這次則可能是因縣市首長的身分，所以主席才將她納入選決會名單之中。

高虹安說，她要請大家放心，新竹市的市政還是她的第一優先，對於選決會相關討論事項的會議，都是安排在平日的晚上或是假日，依據她過去擔任選決會委員的經驗，開會的頻率大概就是1個月1次，即便在選前較緊湊的時候，也是雙周開1次，因此不會有像外界擔心的影響到市政的問題。

就像國、民兩大黨，也是會有擔任地方首長同時也兼任黨內選舉要務工作的情形，所以大家不用擔心，她絕對是市政第一。

至於新竹縣市的區域立委人選，高虹安說，目前在黨中央討論的方向，還是以制度為準，包括初選時間、方式，以及哪些區域要徵召、初選等都還未決定。她對新竹縣市人選樂觀其成，黨中央如果有人選或想法，或是要初選還是要徵召，她在地方一定也會盡全力跟中央配合，並與潛在人選來溝通協調。

高虹安強調，大家如果有好的人選可以盡量推薦，人選更是不限定要民眾黨，有它黨人才也可以推薦，這些都不會排斥，至於選決會的會議目前都還沒有召開，她也還沒被通知什麼時候要開會。