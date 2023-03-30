脫逃多日的東非狒狒日前在圍捕過程中遭獵槍射擊致死，然而不只這次狒狒從六福村脫逃，多年前6隻埃及聖䴉也自六福村脫逃，之後更在野外建立大量族群的前例，園區管理挨批不合格。立委表示，台灣應參考國外作法訂立「動物園法」來有效規範園區的管理，避免同樣事情一再發生。

立委邱顯智表示，動物園區管理部分，動物園區的目的包含保育、教育及研究目的等，同時也要兼顧動物福利，因此要有專業細緻的分工，許多先進國家都有「動物園法」來專業管理，例如英國就有規範園區的公共安全與動物脫逃要如何處理，台灣也應該要有「動物園法」來規範動物園的管理制度。

農委會主委陳吉仲指出，現在針對動物有不同權責機關負責，農委會負責動物展演和野保，進口動物也都要造冊管理，之後會和行政院建議管理權責歸到同一部會是最好。邱顯智追問同一步會是指農委會？陳吉仲笑而不語。

邱顯智說，動物盤點部分，「動物展演管理辦法」第7條有規定應每季填寫動物管理表，到底是逐隻盤點還是園區內粗估數量就好？該辦法應該更細緻，英國的規定是必須記錄個別動物可辨識的資訊並提交主管機關，狒狒是個別可辨識的，應該比照辦理。

由於動物從動物園區脫逃不是第一次，問及林務局如何要求園區精進，林務局局長林華慶表示，動物園為了動物福利並兼顧遊客觀賞，通常不會再用傳統大鐵籠把動物關起來，而是提供遮蔽等減少動物的壓迫感，先進國家也難保動物會脫逃出去，但如果脫逃的第一時間圍捕就能把傷害降到最小。