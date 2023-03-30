【全程字幕】浮屍增至20具「9個是台灣人」 林右昌揭死因 @ChinaTimes

台灣西部沿海7縣市2周內分別發現16具浮屍，引起國人震撼，目前正清查是否有人蛇集團丟包不法情事。但海巡透過移民署管道，發現一個越南社群網站在2月底時曾討論，有一批越南人購買大陸船要偷渡到台灣，卻在途中落海的意外，但此事至今並未曝光。目前檢警已掌握該船照片，不過知情人士指出，該船與海巡3月初在濁水溪外海發現的船隻不同，因此遭人蛇丟包可能行也大增。

根據知情人士表示，海巡在3月初於濁水溪外海發現一艘翻覆的木殼船，船上空無一人，不過在發現木殼船前三天，台南外海風浪高達11級以上，依照這種風浪，連海巡最大4000噸的艦艇都無法出港，何況是一艘小木殼船。

加上海巡協請大陸方面清查，發現該艘木殼船就是屬於福建當地漁船，但陸方表示該船早已申報遺失，一度懷疑這艘船是否就是案發元凶。

由於出現太多身分不明死者，相當不尋常，為了釐清案情關聯，各地海巡及檢警單位持續往2月份清查，發現2月26、27日兩天，分別在高雄及雲林發現2女1男(1女為越籍，其餘2人身分不明)浮屍。

若加上3月份的11具浮屍，剛好共計14具，正巧這時在南部發現的某具越南籍男性遺體身上，找到一張疑似越南偷渡客出發前，同船14人的大合照，照片中有9男5女，與2月底至今西部海岸發現身分不明者人數相符。

也因船、人出現的時機太過巧合，檢警研判過去越南籍偷渡客的偷渡路線，發現大部分都是由北越，搭乘火車前往大陸福建後，集資購買大陸老舊木殼船，有時由直接開船直接往台灣，有時則是透過人蛇安排，先搭乘母船到海峽中線後，才改搭小艘的舢舨或木殼船搶灘上岸。

目前內政部外交部均已收到駐台北越南經濟文化辦事處通報，可能是今年2月份有欲偷渡來台14名越南籍，已經提列14名越南籍，有7名確認身分、4名還未確認，應該還有3具遺體待搜尋，因此整體研判，與人蛇集團偷渡脫離不了關聯。