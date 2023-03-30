物業管理公司是推動社宅服務的重要一環，新北市住都中心啟動「社會住宅暨物業管理評鑑」，結果由京陽公寓大廈管理維護公司所管理的新莊新豐青年社會住宅拿下優等獎。

新北住都中心表示，中心透過年度評鑑機制，採用三種績效評鑑方式，依「住戶滿意度問卷調查」、「中心自主評鑑」及「外聘委員評鑑」，希望藉由良性競爭提高社宅服務品質；透過問卷調查亦可了解承租戶於實際居住後的狀況及需要被重視的項目，有利於未來推展青年社宅時調整規劃或改善參考。

新北住都中心董事長陳純敬指出，為確保新北青年社宅的維護管理服務品質，中心每年會邀請相關領域專家學者擔任評鑑委員，針對物業公司的行政組織及經營管理、現場協助及專業服務、社區事務執行情形、創新作為等類別評鑑。

按年度評鑑結果，若管理維護上有疑慮及待改進之處，中心將要求物管公司加以改善，不僅如此，年度達標與否，將影響未來續約及廠商評選考量。

京陽公寓大廈管理維護公司總經理胡添賜表示，很榮幸獲頒住都中心評鑑優等獎，這是對京陽努力的肯定與激勵，同時也代表肩上責任加重，未來要更努力，希望服務更多社區。