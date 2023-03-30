台積電是全球晶圓代工龍頭，更是台灣半導體產業的領頭羊，為了應付來自各產業的晶片需求，目前持續在全球進行擴廠布局工作，非常需要新血加入。一名網友透露，日前應徵台積電技術員工作，沒想到一連接到三通來自台積電的電話，好奇「台積電到底多缺人」話題引起網友們熱烈討論，即使不少人認為原Po態度反覆是在浪費時間，但也有人提到台積電技術員的頂級薪資待遇。

該名網友在PTT論壇 Tech_Job版發文表示，自認學歷差年紀也不小，目前工作薪水普通，大約60而已，優點是很輕鬆，但未來可能有變數，所以把履歷開著，想說有機會可以轉職，並順便用投了台積電的履歷。

原Po接著提到，投履歷後一連接到3通來自台積電的電話，竹科、南科的機會都有，但原Po認為，「問題是我查了一下板上文章，好像不輕鬆欸，再加上目前工作也還沒有變數，且年薪也才70起跳，沒有多到我需要離開現在的工作，只是覺得台積電技術員到底多缺人。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人狠批原Po是在浪費時間，「一下說工作有變數一下又說沒變數，拜託你別進台積，工程師會被你搞死」、「不想去不要浪費別人時間」、「投了履歷，還怪人資打來，這什麼操作」、「主動投履歷還不能打給你是想怎樣？」、「不想去還投履歷是在幹嘛？」

此外，有網友提到台積電技術員的待遇水準，起薪雖然寫70萬，但年資增加後破百萬不是夢，「70萬元會漲到破百，看你這60萬元以後能漲到多少」、「年薪70萬，分紅再加1百萬啊」、「加班費加一加不只70萬元，還有分紅」、「70萬元會漲到破百，看你這60萬元以後能漲到多少」「台積第一年70萬元，第二年就破百了吧。」