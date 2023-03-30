前國民黨立委顏寬恒上周剛完成國民黨2024台中第二選區立委初選登記，前(28)日就因沙鹿住宅違建案遭檢調搜索，顏寬恒夫妻各以1000萬、500萬元交保候傳。由於檢調出手時間點微妙，有評論認為，某種程度顯示出民進黨對台中第二選區的選情恐有危機意識，不敢大意。

顏寬恒去年由國民黨提名參選中二立委補選，在競選期間被爆沙鹿住宅、南屯招待所等涉侵占國土及違建，最終以7840票差距敗給民進黨候選人林靜儀；補選後，顏家拆除違建並賣掉該宅，但隨著年底立委選舉逼近，檢調28日發動大規模搜索約談調查舊案，引發各界聯想。

《中評社》今(30)日報導指出，檢調出手時間點微妙，某種程度顯示了民進黨對台中第二選區的選情恐有危機意識。該報導認為，去年中二補選時，民進黨傾全黨資源投注，但明年立委選舉時，民進黨資源勢必會分散，情況恐對欲爭取連任的林靜儀來說很吃力。

該報導認為，顏寬恒去年落敗後仍在地方持續耕耘並積極備戰，且顏的胞妹、台中市副議長顏莉敏更以第二選區第一高票之姿當選連任，民進黨恐不敢大意。