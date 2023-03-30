鄭人碩（左起）、江祖平、Una、許明杰、比利、哈孝遠在《飢餓遊戲》玩遊戲闖關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》推出「春酒誰來買單第二彈」，去年孫協志是買單苦主，自掏腰包3萬多塊，他這回聽到主題就秒變臉，但今年和去年不同，因為5位主持人會是同一隊，輸了就一起掏錢，贏了就得由製作單位買單。

為了增加勝算，節目邀請鄭人碩、哈孝遠、江祖平、許明杰、Una、比利等6位藝人，不光人數佔優勢，還可依遊戲關卡輪流推派最強的人應戰，競賽規則立馬惹怒5位主持人。

哈孝遠笑稱因為很怕餓不來上《飢餓遊戲》。（中視提供）

台啤英熊總經理哈孝遠時常活躍於綜藝節目，第一次上《飢餓遊戲》，讓5位主持人相當訝異，哈孝遠說：「因為很怕餓啦，一餓就會在地上打滾。」孫協志也趁機放話：「希望今天能看到你在地上打滾。」

第1關節目就祭出魔王關卡「跳呼拉圈行進接力賽」，過程還可能遇到穿按摩鞋懲罰，安排棒次時，哈孝遠自曝有痛風，所以沒有下場，則當起糾察隊不斷監督敵隊，由於整關遊戲很費體力，讓江祖平累到直呼：「這應該是我最後一次參加節目了。」

比完魔王關卡，由來賓所組成的傭兵隊士氣低迷，5位主持人見狀還祭出利誘試圖買通來賓，導致藝人心動倒戈，遊戲慘輸，輸到連電視台監製都看不下去，錄影當下緊急開會，決定使出殺手鐧，找來關鍵神秘人成功壓制許孟哲，讓兩隊戰況形成拉鋸戰。

該集將於周日（4／2）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點在中天娛樂台也能收看。