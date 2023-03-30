韓國人氣選秀節目《PEAK TIME》召集多組出道已久但人氣不高的男團，給予他們再一次翻紅的機會，當中每位參賽者的故事都讓觀眾聽了忍不住落淚，其中「23時」隊伍大國男兒，憑藉演唱東方神起《Mirotic》爆紅，主唱Karam人氣更是直先上升，但近日他卻遭日本粉絲爆出「私生活不檢點」，甚至還與AV女優玩在一起，讓粉絲相當失望。

男團大國男兒自2010年出道至今10多年事業都未見起色，直到其中三名成員Karam、仁俊、Jay參加最近熱播的選秀節目《PEAK TIME》才讓人氣回升，而當他們表演東方神起《Mirotic》後，還獲得原唱者的稱讚直呼：「表演得很好！」

怎料，Karam卻疑似遭日本粉絲報復性爆料，曬出多張疑似他本人過去夜生活玩樂的相關照片，其中一張還可見AV女優明日花綺羅也在場，此外，更上傳一段他身穿黑色背心坐在床上的影片，且片中他的五官及聲音都被清楚拍下，而文中該名粉絲更狠酸「現在的粉絲也是什麼都可以原諒嗎？畢竟以前他說過『我的粉絲什麼都可以原諒』」。

일본 AV 배우(아스카 키라라)랑 놀던

피크타임 23시 가람...jpg pic.twitter.com/8E8vTmbxj8 — SLOW 깜찍이소다🧃 (@kkamzzikisoda) March 29, 2023

如今該爆料內容雖還未被證實，但卻早已在韓國各大論壇中發酵，讓許多粉絲及節目觀眾相當失望「偶像居然跟AV女優玩再一起？」、「照片也太多了吧」、「天阿～瘋了」、「難怪紅不了」但也有網友認為事情未調查清楚，且Karam已成年有自己的私人生活很正常；對此，Karam尚未做出回應。