4月1日是愚人節,，小孟老師在臉書上分享最開不起玩笑的前5名星座，依序是天蠍座、金牛座、處女座、巨蟹座、摩羯座，這5個星座的人容易把玩笑當真，若開玩笑開得太超過，恐怕會翻臉。

▍第五名：摩羯座

與其開摩羯座的玩笑，不如直接說笑話給他們聽就好。摩羯座單純沒心機，所以容易相信別人，包括玩笑話。而讓他們受不了的是最信任的人，居然也來開玩笑、捉弄他們，當他們相信時，卻被告知只是開玩笑，會讓他們非常抓狂。而且摩羯座大部份時間都在想重要的事情，心裡盤算著某個計畫，突然被攪局，會讓他們理智線斷掉。

▍第四名：巨蟹座

要整巨蟹座時，需先想好一套說詞，免得尷尬收場。巨蟹座個性正經、敏感又有點老派，有時還滿遲鈍的，一旦被捉弄或開玩笑，巨蟹會覺得被冒犯，十分不開心，讓身旁的人不知如何是好。

▍第三名：處女座

處女座比較沒自信，就算是玩笑話，也可能當真，而且會一直鑽牛角尖，覺得別人到底有什麼用意，更會懷疑真的只是玩笑話嗎。

▍第二名：金牛座

金牛座面對不喜歡的事，不會立刻翻臉，因為他們很能忍，所以若不了解他們的個性，就別亂開玩笑。金牛座自尊心高、脾氣大，再加上對事情有防備心，若想對金牛座開玩笑，需注意原則問題，並且尺寸要拿捏適當，否則容易刺傷他們的自尊心。

▍第一名：天蠍座

天蠍座對於玩笑話，他們會說嘴巴上說沒關係，但這是顧及氣氛的場面話。天蠍座重隱私、愛面子，很多事情不讓別人知道，但偏偏開玩笑的點，卻又是他們最在乎的，所以常會踩到地雷，會讓他們氣到翻臉，這時愛記仇的特性就會出現，等時機成熟後就會反撲報仇。