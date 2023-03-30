義民廟春祭大典，賴清德全程用海陸腔客語致詞。（羅浚濱攝）

新竹縣新埔鎮褒忠義民廟30日舉行235週年春祭大典很政治！擔任民進黨主席的副總統賴清德，與國民黨主席朱立倫碰面握手短暫寒喧後，賴清德、新竹縣長楊文科和桃園市長張善政等人主祭，朱被晾一邊安排第二波。賴清德致詞時全程用海陸腔客語，爭取客家鄉親支持已不言而喻。

義民廟春祭大典邀請賴清德、朱立倫和柯文哲參加，原本將上演3位黨主席同台的戲碼，但柯不知何故取消出席。

義民廟董事長林光華指義民廟是全台第1個忠烈祠，今年適逢建廟235週年，賴清德副總統答應敬神圓醮擔任榮譽主委。

縣長楊文科說，義民廟有三大節慶，今天是春祭大典，從來沒看過這麼熱鬧，可見得林光華董事長「人情好，吃水甜」，義民廟分香出去的都回來。

楊文科說，今年義民廟特別不一樣，首先是建廟235週年，會舉辦盛大的典禮，在農曆10月21日是圓醮的日子，已停了多年未辦，在林光華董事長等人齊心合作，將盛大舉辦，讓義民廟的香火延續下去。

賴清德用客語向各位鄉問好，很高興參加義民廟春祭大典，請義民爺保佑風調雨順，國泰民安！

賴清德說，歷史上客家庄非常團結，勇於保衛家園，義民精神就是 團結，愛鄉愛民的精神，對台灣最重要的意義就是「要團結」！

賴清德請所有客家鄉親，共同團結守護台灣，致詞後全場給予熱烈掌聲，隨後先行離去。

朱立倫也是全程用客語致詞說，客家的精神就是台灣的精神，義民文化是台灣重要的文化，義民爺精神也是台灣的精神。

張善政則指桃園和新竹是兄弟縣，桃園客家文化和新竹很一致，義民廟是客家文化的特色，也是客家朋友最重要的精神支柱。