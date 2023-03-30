有媒體報導「台灣當局與非洲迦納巨額建交款疑遭鯨吞」，外交部發言人劉永健今天表示，當中所謂旅外台商與總統熟識等內容，純屬虛構情節，並批評該報導是惡意引用並附和境外親中媒體的錯假訊息、刻意以事實不符消息混淆視聽，外交部對於該報導予以譴責。

昨有媒體引用香港媒體報導，稱有社群媒體爆料蔡政府透過金援外交，意圖在非洲迦納共和國設立代表處，並前後匯出2300萬美元，而該筆鉅款已經「打水漂」，報導還指出當中有外交掮客，甚至與蔡英文總統熟識。

民進黨立委羅致政也在立法院外交國防委員會中以該篇報導質詢國安局長蔡明彥，是否有香港媒體有做出相關報導，蔡明彥回應，該媒體並非官方報紙，且在進到會場前情資沒看到有香港媒體報導。羅致政也說，他自己沒有找到任何香港媒體報導，這個模式熟不熟悉？蔡明彥，重申，沒有這個情訊，非常了解，「就中國在進行一些認知作戰或散布爭議訊息通常做法就是這個模式」。

羅致政說，這是最經典的認知作戰模式，台灣一個不見經傳的媒體引香港媒體報導，再引述社群媒體爆料，說所謂台灣要去跟迦納建交花了多少錢，這爆料很熟悉吧？蔡明彥強調，在進來委員會情訊沒有看到這則，這很像中國傳統認知作戰的手法。

劉永健於外交部例行記者會中對此說明，對於是否要與迦納交往或提出援助計畫，所有駐外人員用駐外期間廣結善緣，用各方資源拓展國際空間是外交人員職責所在，在外地與與所有國家進行合作與援外計畫，基本上都是以福國利民的計畫為導向，推動與當地國家福國利民計畫相關時機成熟後會對外說明。

劉永健說，該報導中旅外台商與總統熟識的情節純屬虛構，「這種惡意引用並附和境外親中媒體的錯假訊息，打擊台灣外交空間的做法，且刻意以事實不符消息混淆視聽」，外交部予以譴責。