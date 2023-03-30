根據那斯達克資料，自2023年以來到周三為止，特斯拉股價累計狂飆78％，市值比2022年結束時暴增3,888億美元至6,010億美元。
特斯拉周三股價勁揚2.48％，收在193.88美元。
隨著投資人認為高通膨危機正逐漸遠離，預料聯準會不久後將暫停升息，帶動科技股大漲，是特斯拉近期股價走強的部分原因。此外，投資人也看好該車廠的降價策略有助於提振交車量。
根據Business Insider報導，電動車大廠特斯拉在今年第一季股價大漲，市值大幅膨脹超過2,000億美元，創歷來股價最佳首季表現。
根據那斯達克資料，自2023年以來到周三為止，特斯拉股價累計狂飆78％，市值比2022年結束時暴增3,888億美元至6,010億美元。
特斯拉周三股價勁揚2.48％，收在193.88美元。
隨著投資人認為高通膨危機正逐漸遠離，預料聯準會不久後將暫停升息，帶動科技股大漲，是特斯拉近期股價走強的部分原因。此外，投資人也看好該車廠的降價策略有助於提振交車量。
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