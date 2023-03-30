根據那斯達克資料，自2023年以來到周三為止，特斯拉股價累計狂飆78％，市值比2022年結束時暴增3,888億美元至6,010億美元。

特斯拉周三股價勁揚2.48％，收在193.88美元。

隨著投資人認為高通膨危機正逐漸遠離，預料聯準會不久後將暫停升息，帶動科技股大漲，是特斯拉近期股價走強的部分原因。此外，投資人也看好該車廠的降價策略有助於提振交車量。