清明連假到來，為協助民眾在年度祭祖旺季為輕鬆辦祭祀供品，Uber Eats號召北、中、南部40家傳統市場商家合作夥伴推出「清明時節專區」，祭出500多樣商品，古早味鹹甜點、熟食、水果、鮮花、祭祀用品金紙等，指定商品買一送一，最低優惠5折起。此外，於4月5日至4月11日，輸入優惠序號【清明點市場】且消費滿899元，可享一次性9折優惠（單筆訂單最高折抵200元），輕鬆澎派祭祖。

在清明祭祖時刻，傳統市場就能找到家人、祖先都愛吃的三大類古早味美食。清明必備祭祖三牲，例如Uber Eats平台上的高雄「天天新黃昏傳統市場」商家合作夥伴就能點齊高雄人熟知的甘蔗雞、鹹豬肉、東坡肉、蔭吳郭魚等豬、雞、魚熟食品項。最常用來祭拜祖先與神明的「紅龜粿和草仔粿」，不需動手做也能於Uber Eats方便點購。

例如台北「中山傳統市場」三十年老字號的「中山麻糬伯」提供花生及紅豆口味紅龜粿，以及草香鹹口草仔粿。除此之外，Uber Eats平台上傳統市場提供現成潤餅捲與新鮮潤捲食材，無論是餅皮或是產地直送豆芽菜、紅蘿蔔、香菜、高麗菜，以及豆干絲、肉絲、花生粉等葷素餡料一次購足，滿足不同家庭團聚時的習慣。今年，民眾透過Uber Eats App就能將清明節吃的、用的張羅周到、準備一桌好料來祭祖。

Uber Eats提醒，實際販售品項及服務範圍依App顯示為主。上述所有優惠使用規範或條款，請參考各別優惠注意事項與Uber Eats App內公告。