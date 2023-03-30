裝載砂石未使用專用車輛；貨車超重、超速、物品散落等，對道路安全是一大威脅！過去初犯罰9千元，最高罰9萬元，但未訂定標準，交通部公路總局首度訂定「累犯」裁罰標準，28日起上路。

根據統計，裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定或變更車廂，平均每月違規123件；貨車超重平均每月違規613件；危險駕車、行車超過規定的最高時速60公里、任意變換車道、非遇突發狀況任意減速或於車道中暫停，平均每月違規6件；另外業者派任的駕駛人因載運貨物未確實綑綁，造成貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，平均每月違規133件。

公路總局為處理汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業等貨運三業違反公路法第47條第1項或第77條第1項，除了過去採用的初犯9000元、最高懲處9萬元之外，首次訂定累犯裁罰標準。

裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定或變更車廂，違規事件達5件，罰公司3萬元；6件罰6萬元；7件罰9萬元；8件罰9萬元並吊車牌1個月；9件罰9萬元並吊車牌2個月；10件以上罰9萬元並吊車牌3個月。

貨車超重者，違規6件罰公司1萬元，7件3萬元，8件5萬元，9件7萬元，10件以上9萬元。超載20公噸至30公噸吊車牌1個月；超載30公噸以上，吊車牌2個月。

貨車酒駕者，違規1件罰公司9千元，吊扣車牌1個月；2件3萬元，吊扣車牌2個月；3件以上5萬元，吊扣車牌3個月。

貨車危險駕車、時速超過60公里、任意變換車道、非遇突發狀況任意減速或於車道中暫停，違規第2件罰公司1萬元；第3件3萬元；第4件以上6萬元。

貨車載貨未確實綑綁，造成貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，每年度2個月統計1次，違規2件以上，第1次罰公司1.8萬元；第2次3.6萬元；第3次5.4萬元；第4次7.2萬元；第5次9萬元。

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