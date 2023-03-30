一項英國政府的最新研究發現，接種1劑AZ新冠疫苗的12周內，年輕女性的心臟病死亡風險較12周後高出3.5倍。

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）一份關於年輕人住院數、疫苗接種紀錄及死亡數的統計分析，27日獲得國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）發布。

研究人員主要分析2020年12月至2022年5月間，12至29歲年輕人的住院數、疫苗接種紀錄及死亡數，以評估新冠疫苗及染疫造成的影響。

研究結果顯示，平均每10萬名至少接種1劑AZ疫苗的年輕女性中，有6例和心臟有關的死亡病例；此外，和接種疫苗12周之後相比，這些女性接種疫苗12周內因心臟問題死亡的風險高出3.5倍。

這份研究並未在接種AZ的男性或施打輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗的民眾間發現心臟死亡風險上升。

不過報告也強調，研究結果並未證明疫苗導致死亡，施打新冠疫苗的好處仍大於風險。報告指出，每12000名未接種疫苗的年輕人中有1人因新冠死亡，相較之下，每56000名接種疫苗的年輕人中僅1人死於新冠。

參與這份研究的英國國家統計局資深統計學者納菲利安（Vahé Nafilyan）表示：「當你們關注疫苗的副作用時，我認為關注好處也是很重要的。」

研究發現，AZ疫苗和血栓有關。

報導指出，礙於AZ可能引發血栓的疑慮，英國於2021年4月起建議30歲以下年輕人接種他牌疫苗，在此之前，接種AZ的英國年輕女性主要為醫護人員或脆弱族群，因此這份統計分析結果可能不適用於普羅大眾。血栓可能導致心臟病發或中風。

納菲利安說：「有可能臨床上本來就非常脆弱的人，更容易出現疫苗副作用。」

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）疫苗中心（Institute for Vaccine）主任沙爾曼（Daniel Salmon）表示，他不會得出疫苗與心臟死亡風險之間有因果關係的結論，但確實值得進一步研究。