《公共電視法》自1997年公布施行，歷經4次修正，距2009年最後一次修法，已逾13年未修，行政院會30日通過修正草案，將送立法院審議。文化部指出，修法除了解開凍結23年每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒外，也將國際影音平台Taiwan plus及族群頻道入法，並降低董監事選任門檻至3分之2。

行政院會30日通過《公共電視法》修正草案。（文化部提供）

修法將國際影音平台Taiwan plus及族群頻道入法。（文化部提供）

文化部說明，此次修法共計修正條文17條，其中涵蓋了媒體改革團體的意見、公視董事會的修法建議，甚至監察院今年提出對行政院及文化部的糾正案意見，在目前的修法草案中皆有對應的適度修訂。因此，包括公視捐贈經費上限、董監事選任門檻、國際及多元族群頻道法制化，以及回歸《財團法人法》規範等皆有修訂條文。

同時降低董監事選任門檻至3分之2。（文化部提供）

同時調整主管機關。（文化部提供）

文化部指出，政府於1998年公視成立起編列12億元經費捐贈公視基金會，2001年至今捐贈經費固定為每年9億元，隨時代變遷、科技發展，公視已從1個類比頻道擴增至3個高畫質頻道，並受託經營客家電視台、國際傳播頻道，加上物價提升，9億元早已不足基本營運所需，本次修法可說是「解開凍結23年，每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒」，明訂每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算。

此外，文化部指出，當前公視董監事選任同意門檻為3／4，經多年運作後，發現無論任何政黨執政，皆有無法如期完成選任的情形，如第5屆延宕968天、第7屆966天，造成董事會長期看守，無法穩定經營。經過協調，修正草案下修董事人數為11至15人，選任通過門檻參考大法官、考試委員、監察委員等1／2同意權規定，以及原民台2／3選任門檻規定等，選任通過標準由3／4修正為2／3。

而備受各界期待的國際傳播頻道Taiwan plus，以及公視長年受委託辦理的族群頻道等，一直未有明確法源，以致只能以採購方式辦理，造成經營穩定性不足情形。文化部說，此次修法亦賦予明確法制化基礎，增訂公視業務包含多元族群及區域需求之傳播服務、國際傳播服務及交流等彈性發展空間。

文化部長史哲強調，公視是屬於全國人民的電視台，除提供公正、中立訊息傳播責任，近年亦成為臺灣戲劇發展的指標。文化部後續將積極與朝野溝通，盼《公共電視法》修正草案早日於立法院三讀通過，公視能落實扮演臺灣媒體的正向指標，成為臺灣享譽國際的重要品牌。