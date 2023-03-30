游姓男子以146萬元承包國防部軍備局生產製造中心第209廠的設計監造標案，藉審查施工材料機會，向承包營造廠商石姓男子索討60萬元回扣，居中牽線的馮姓男子還加碼20萬元。檢調獲報後依政府採購法展開調查，高雄地檢署昨複訊後聲押游男，高雄地院30日裁定10萬元交保。

游男2021年11月以146萬元標到軍備局209廠「310廠房採光散熱罩工程」委託設計監造案，該案營造工程由石姓男子以407萬元得標。

2022年4月召開開工協調會時，游男特地在會議上引介馮男給石男認識，稱石男若有任何材料問題，都可以找馮男協助。

開工後，石男遞交施工材料的資料給游男公司審查，游男故意以「材料品項不符契約圖說規格」的理由退回，但石男找不到替代施工材料，找上馮男協助。

沒想到馮早與游男串通，不但開口向石男收取60萬元回扣，還故意拉高營建材料的報價，自己也向石男要求20萬元回扣，強調付錢後就能通過材料審查。

石男認為游男等人吃相難看，不但拒不付錢還直接檢舉。檢調接獲情資後展開偵辦，游男矢口否認指示馮男收回扣，但檢調根據相關證據認定游男向石男索取回扣，復訊後依政府採購法向高雄地院聲押。高雄地院審理後，30日認游男無串證、逃亡之虞，裁定10萬元交保候傳。