前桃園市議員吳宗憲被檢舉去年底大選前，假意要贊助選舉經費，以數萬不等現金行賄里長、里長候選人，並由他們尋覓選民，以走路工造勢為誘餌，以2100元行賄。檢方偵結，將吳宗憲等7人依違反選罷法起訴。

桃園地檢署表示，檢察官彭師佑、姚承志去年11月底陸續接獲調查局桃園市調查處、新北市調查處、大園警分局提報及受理檢舉情資，研判賄選手法以吳宗憲及競選助理為首，結合特定里長候選人、地方椿腳，假借贊助競選經費名義，以數萬元現金提供觀音區金湖里、樹林里、三和里、大同里、富源里里長候選人、上大里前里長，雖有部分里長、候選人退回，但仍有人與其合作，協助其覓得多位選民，以走路工造勢為誘餌，以每人2100元方式賄選。

檢方說，因案情複雜，初期面臨證據薄弱困境，因此統整分析並廣泛蒐證，經抽絲剝繭確認全案脈絡，向桃園地方法院聲請共達20餘處所之搜索票，由姚承志、王念珩等多位檢察官，跨越投票日前後及歲末年初時，多次執行搜索任務，並傳喚40餘人，案情終獲突破，查明吳宗憲等5人賄選犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押3人。

檢方偵結後，將吳宗憲洪姓、范姜姓競選助理、觀音區金湖里里長許姓候選人、其兄、吳姓、張姓樁腳等7人涉犯公職人員選舉罷免法99條之對於有投票權人共同行求、交付賄賂或預備賄賂罪嫌重大，高姓、張姓選民涉犯刑法第143條之有投票權人收受賄賂罪嫌重大，提起公訴，另名受賄里長候選人1人及選民共5人，因在偵查中自白並繳交不法犯罪所得，均予以緩起訴處分，以勵自新。

桃檢指出，總統、副總統選舉及立法委員選舉將於明年1月13日舉辦，將採取一貫團隊辦案模式強力查緝，無論就單一或「一條龍」方式賄選，均嚴查速辦，以端正選風，鞏固民主與法治的基石。