經員警苦口婆心勸說及講解詐騙集團手法後，老翁終取消匯款念頭，成功保住50萬元積蓄。(圖／警方提供)

金門老伯也瘋「比特幣」？!一名家住金寧鄉的六旬退休王姓老翁昨（29）日至永豐銀行臨櫃欲匯款新台幣50萬元投資購買比特幣，幸虧銀行行員機警察覺有異，立刻通報警方到場，發現可能為詐騙份子假投資手法，經員警苦口婆心勸說及講解詐騙集團手法後，老翁終取消匯款念頭，成功保住積蓄。

金城警分局指出，這位退休的王姓老翁於今年3月中旬，發現一名女子無故加他的LINE，對方透過LINE聊天取得老伯信任後，介紹老翁投資購買虛擬貨幣「比特幣」，誆稱保證獲利，穩賺不賠，並指示老伯下載不詳之比特幣交易軟體，及要求老伯匯款購買虛擬貨幣投資，老翁不疑有他，欲依其指示匯款購買，直至行員通報警方到場，才驚覺被騙。

金城分局長方子欽表示，非常感謝永豐銀行副理蔡淑群及行員張巧旻等2人的機警察覺、主動關懷提問並即時通報警方到場，才能共同成功攔阻這場詐騙，保護民眾的財產。

警方提醒民眾，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，進而慫恿上鉤者投資他們的假網站，設定高額獲利騙局取信被害人，一步步掉入陷阱。民眾遇到相關投資訊息記得「一聽、二掛、三查證」，若有疑慮都可以撥打165反詐騙專線請求警方協助查證，以保護自身財產安全。警方將持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，避免民眾財物損失。