該官員表示，目前尚不清楚何時或有多少電動車將失去稅負抵免資格，或抵稅金額會減少。

去年12月美國財政部決定推遲到2023年3月後才發布電池採購指引，這讓一些實際上並不符合新規定的電動車在2023年規則生效之前仍有幾個月的時間享有稅負優惠。這個現象令聯邦參議院能源委員會主席曼欽（Joe Manchin）高度不滿。

民主黨參議員曼欽周三表示，如果該電池採購指引偏離軌道、違反去年8月通過之氣候法案的立法目的，我將盡一切所能阻止，如果這意味著要上法院而我能這麼做，那我就會這麼做。

拜登政府去年通過旨在應對氣候變遷的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），其中也包括開放盟國製造商取得每輛電動車7,500美元的稅負抵免。

按照規定，這筆7,500美元的稅負抵免均分為兩部分，其中3,750美元的請領資格為該電動車電池零件中50%的價值在北美生產或組裝。另外3,750美元的補貼資格為該電動車電池關鍵礦物材料中40%的價值必須採購自美國或與美國簽有自由貿易協議的國家。此外，這些數字將逐年提高10個百分點。

美國和日本周二簽署一項有關於電動車電池礦物材料的貿易協議，可望強化兩國的電池供應鏈，並使更多日本品牌的電動車在美國獲得7,500美元的稅負抵免。