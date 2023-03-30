泰國男星Wittaya Jetaphai（綽號：Thanom，泰文名：ถนอม วิทยา เจตะภัย）過去以樂團歌手身分出道，發行過4張專輯，後來他演電視劇，代表作有《公主羅曼史》、《千星傳說》，最新作品《The Sky Without the Sun》月底將上映，未料昨(29日)傳出他因肝癌病逝，享壽60歲，讓不少粉絲相當錯愕。

Wittaya Jetaphai過去是「Sam Thon」樂團成員，包括他成員共有3人，過去他受訪透露從小家中貧困，連鞋子都沒得穿，後來他當歌手翻轉人生，本來想趁手上有些錢去做生意，便去投資國外進口的刺繡機工廠，但他因沒有經驗、也沒讀過做生意的書籍和理論，最後導致慘賠約7位數資本，工廠也收攤。

Wittaya Jetaphai說，當時他為此歷經人生低潮，只好在引退2年後重返演藝圈，並開始演戲，工作時他沾染酗酒惡習，有時喝一整晚，有時早上起床還是繼續喝，沒日沒夜喝酒的結果導致他拍戲時狀態很差，劇本背不好，更浪費了劇組的時間，整個人信心也受到嚴重打擊，他說自己一度感覺到窒息，「我深吸一口氣，一邊祈禱，當大量氧氣進入體內我才清醒過來」，慶幸沒有因此喪命。

Thanom Witaya Jethapai, actor who portrayed ‘Khama’ in A Tale of Thousand Stars has passed away.



My sincerest condolences to the family and friends. Let’s send our prayers for him🙏🏻🤍 pic.twitter.com/tnfDQbNY5q — อกาธา (@earthmixnation) March 30, 2023

之後，Wittaya Jetaphai遇到妻子Joom Sukanya，讓他決定振作，未料卻被診斷出罹患肝癌，昨晚間11時於朱拉隆功醫院病逝，享壽60歲，而他生前兩部作品也成為遺作，其中《Khao Niao Thong Kham》已經在電視上播出，而《The Sky Without the Sun》明天31日才要首播，也讓劇組人員不敢置信。

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