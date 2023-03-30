六福村公關反應慢半拍，小編甚至在粉專大玩諧音哏，真相大白兩相對照下，十分諷刺。（擷自六福村臉書／邱立雅竹縣傳真）

六福村資深總監葉忠岳30日出面說明始末，並向大眾道歉。（邱立雅攝）

六福村狒狒數量到底多少隻？有無黑數？六福村30日上午終於承認確實清點狒狒有困難，從人力清點、空拍機等方式均無果，甚至造冊與保育卡數字不符，顯見六福村根本無法完全掌握動物數量，才會在第一時間否認狒狒來自園區，甚至小編還在臉書大玩諧音哏「抽薪止狒」，但真相狠狠打臉，讓六福村尷尬不已。

六福村30日公開表示由於園區面積數公頃，無法限制狒狒行動，加上園區內部有許多涵洞，狒狒會躲藏其中，無論人力清點、空拍清點，都有其侷限，目前已將涵洞封閉，也正跟主觀機關討論可接受的清點方式，再行回報。

但狒狒脫逃事件初始，六福村在23日信誓旦旦指出園區防護措施滴水不露，狒狒要逃脫機率「非常非常非常低」，但遭事實打臉後，六福村資深總監葉忠岳仍堅持接獲通報時，檢視內部環境、安全防護，認定自家防護措施完備，且主管機關來檢查時，也未有發現問題。

葉忠岳指出，目前動物園區無限期關閉，將釐清牆高、電網均有很好防護，為何狒狒仍可脫逃，會藉由此次閉園盤點發生原因，避免類似情況再發生。除了找到狒狒脫逃方式，也會找相關單位協助，是否有更好的方式防範動物脫逃。

在清點動物數量部分，葉忠岳也表示，當初覺得空拍直接快速，但清查中發現狒狒在好幾公頃大園區內移動，且有很多涵洞可隱藏，空拍機沒辦法完全拍到，才會在26日開始封閉涵洞，讓狒狒沒辦法躲藏。未來也會藉由確實清點，跟主管單位確認，將全部數量一次補正。

後續狒狒管理上是否植入晶片？葉忠岳表示將與主管機關討論，有需要的話，須將每一隻狒狒捕捉起來，才有辦法植入晶片，但捕捉過程中恐有麻醉或較不人道方式，會跟主管機關研擬。